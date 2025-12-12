Обрат със забраната на дизелови и бензинови коли в ЕС

Пиксабей

В една монументална промяна, която разтърсва индустрията, Европейският съюз е напът да отмени забраната за продажбата на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035-та, което ще окаже дълбоко влияние върху стратегиите на автомобилните производители в световен мащаб. Промяната, която според информациите произтича от споразумение между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и лидера на групата на ЕНП Манфред Вебер, ще запази технологията на вътрешното горене на пазара за неопределено време, вероятно до 2040 година, предаде Факти.

Де факто забраната се заменя с по-гъвкава цел за емисиите на целия автомобилен парк. Както цитира германският вестник Bild, Вебер потвърди следните нови мандати:

Цел за 2035 година: Задължително ще бъде намаляване с 90% на емисиите на CO2 за целите на автомобилните производители за новите регистрации на автомобилния парк, което е по-малко от първоначалното намаление с 100%..

Това премахва технологичната забрана за двигателите с вътрешно горене, осигурява бъдещето на производството на двигатели и запазва стотици хиляди работни места в промишлеността на целия континент.

Останалите 10 % разлика в емисиите през 2035 година ще предоставят на автомобилните производители значителна гъвкавост. Тази свобода ще им позволи да продължат да продават модели, които използват ДВГ или удължител на пробега, най-вече plug-in хибридни автомобили (PHEV). Като позволява PHEV и EV с удължен пробег да съществуват и след 2035 година, ЕС отговаря на интензивното лобиране от страна на автомобилните производители, които посочват ниската рентабилност на чисто електрическите автомобили и предизвикателствата при осигуряването на потребителско доверие в изцяло електрическата мобилност. Официалното съобщение от Европейската комисия се очаква да бъде направено още в сряда, 16 декември.

