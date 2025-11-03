Обрат в Биг Брадър
Последни шокиращи номинации ще разтресат Къщата на Big Brother тази
вечер от 22:00 ч. по NOVA.
Съквартирантите ще бъдат подложени на истинско изпитание по време на седмичната мисия, която ще изпита доверието помежду им. Един от тях обаче ще бъде в ролята на
“бомба” - той ще получи специална задача от Big Brother.
Зрителите на NOVA определиха кой да бъде този участник чрез гласуване в приложението на NOVA PLAY.
Играта на доверие ще тества близостта между хостесата Сияна и бившия военен Стоянов. Техните отношения бяха голямата тема в Къщата в последните седмици. След изповедта на Сияна, че е била жертва на тормоз, Стоянов, който я игнорираше, отново започна да търси вниманието ѝ.
По време настудиото на живо в събота тя използва своята специална карта, за да го спаси от номинация.
Действията й породиха нови въпроси за това може ли да се възроди романтичната им връзка, за която и двамата бяха категорични, че е приключила.
В съботния лайв Къщата напуснаха двама съквартиранти.
Агресивният Иван Абаджиев беше изгонен заради неприемливото си държание.
Той беше гост в подкаста “Голямата сестра”, където за първи път коментира отстраняването си.
Риалитито в събота напусна и тираджията Калин Стоянов, който седна срещу водещата Елена Сергова, за да разкаже за всичко преживяно в социалния експеримент.
Колко голяма “бомба” очаква съквартирантите и подготвени ли са за всички изпитания, които им е подготвил Big Brother?
