Обрат в борбата: Шамил Мамедов ще представя България

Обратен завой в родната борба.

Управителният съвет на федерацията реши - Шамил Мамедов ще представя България.

Руският шампион стана причина за разнобой в централата. Той получи разрешението с гласовете на мнозинството, въпреки опозицията на президента на федерацията Станка Златева, предава Бтв спорт.

Правото на Мамедов, който има български паспорт от януари, да се бори за България, разедини ръководството. Станка Златева има твърда политика - без натурализирани в отбора.

"Прие се решение да се купи нов руснак. Аз съм гласувала въздържала се. Аз казвам, че съм против и се прие това решение. Който го е разрешил - да си носи кръста! Ей сега ще излязат хората, които са гласували. Който излезе от вътре – го питайте. Какво да кажа? Изгубена кауза е!", заяви Златева пред bTV.

"Дойдоха на Управителният съвет Рахмат Сукра, Симеон Щерев и още няколко да ме убеждават, че този човек е един път в живота, един път ще се падне такъв да дойде в България. И ти пропускаш шанса да го вземеш", разкри Златева пред bTV вчера.

И аз се обяснявам: "Добре, бе, вие излязохте с тази платформа по същия начин. Излизахте на предавания и казахте, че ние ще работим с български деца". Влизаме в противоречия заради чужденец. Търсим вариант, в който да се взема решението"

"Не съм расист, но си имам принципи! Не съм по-добра от старите, ако позволявам чужденци да влизат и да взимат местата на нашите спортисти.", допълни председателят на федерацията за Бтв.

Включването на Мамедов в националния отбор подкрепи членът на УС Иво Ангелов, който твърдо седеше зад идеологията на Златева - без натурализирани чужденци в националния отбор.

"Аз съм „за“ да се докара някой като Армен Назарян. Относно позицията, аз подкрепям Станка и винаги ще я подкрепя. Просто си изразявам моето мнение и моята позиция. В същото време той може да се бори, както и трябва да се бори, както го правят Новиков, както го правят и Рамазанов и другите българи.", коментира Ангелов.

