Обрат в плановете на депутатите: Управляващите искат да гласуват редовния Бюджет 2026 г., а не удължения

Парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавния бюджет за 2026 г.

Точката беше предложена да влезе в дневния ред след консултации на председателки съвет, обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян, предаде БТА.

Припомняме, че вчера заместник-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че редовният бюджет за 2026 г. не е изтеглен и се намира в Деловодството на парламента, минал е през комисии и може да бъде подложен на първо гласуване, ако политическите партии се обединят около това на Председателски съвет.

По думите ѝ ГЕРБ са твърдо решени България да влезе в 2026 година с приет бюджет - удължителен или този, който е редовен.

