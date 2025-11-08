Обрат в живота на Деси Банова и Росен Плевнелиев

Кадър Нова тв

В последните 24 часа почти всички светски издания, включително България днес, Факти, Стандарт, Филтър, Марица, Лупа съобщават, че вероятно Деси Банова и Росен Плевнелиев са се разделили.

Засега няма коментар от нито един от двамата.

Деси Банова и бившият президент Росен Плевнелиев сложиха край на брака си, пише директно Woman.bg.

Слуховете за раздялата на известната двойка циркулират от известно време сред близкото им обкръжение, съобщава сайтът Narod.bg.

Твърди се, че вече не живеят заедно. До момента семейството живееше в луксозен имот в престижния затворен комплекс, изграден от компанията на бившия държавен глава.

Очаква се скоро този слух да бъде потвърден или опроверган.

