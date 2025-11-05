Обрат за парите на младите лекари

Пиксабей

По-високите заплати на младите лекари ще дойдат през увеличение на цените на клиничните пътеки. Това стана ясно след повторното разглеждане на бюджета на Здравната каса.

За това перо бяха отпуснати 260 милиона евро. В крайна сметка 230 милиона ще отидат за клинични пътеки, а останалите - за повишаване на заплатите в психиатрии, спешни центрове и други.

При повторното обсъждане бюджетът набъбна с още 34 милиона евро. Така от 1 януари болниците ще трябва да осигурят поне 1860 евро за лекар без специалност и 1550 евро - за специалистите по здравни грижи.

Наскоро завършил медицина доктор Митошев в момента работи в клиниката по онкология в болница „Света Екатерина“. Съвсем скоро ще започне и специализацията си.

„Идеята, че можем със своите знания да помагаме на пациентите си с новите терапии и клинични проучвания ми дава стимул“, казва пред бТВ той.

Младият лекар казва - 1860 евро е добра стартова заплата, но се съмнява, че тя ще стане факт.

За да се увеличат възнагражденията, размерът им ще бъде заложен в закона за лечебните заведения, а не в бюджета, казват от надзора на НЗОК.

Тепърва ще се определя как точно ще се разпределят парите и кои клинични пътеки ще бъдат увеличени.

Нужда от осъвременяване на клиничните пътеки категорично има, казват от ръководството на болница „Света Екатерина“, но само с него, не всички болници ще успеят да постигнат заложените заплати.

За достигането на новите минимални възнаграждения е предвиден гратисен период, но те трябва да влязат в сила със задна дата - от 1 януари 2026 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!