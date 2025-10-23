Обратът е факт: Йънг Бойс 2:1 Лудогорец

кадър: Макс спорт

Йънг Бойс и Лудогорец играят при 2:1 в мач от третия кръг на основната фаза в Лига Европа. Петър Станич откри резултата в 26-ата минута, а в 45-ата Равелсон изравни. Швейцарците стигнаха до пълен обрат чрез попадение на Фаснахт в 53-ата минута.

Треньорът на "орлите" Руи Мота предприе цели шест промени в сравнение с 11-те, които започнаха в прединшния евродвубой срещу Бетис. Голямата изненада е свързана със Станислав Иванов, който получи титулярно място в атака за сметка на Биле и Машадо. Там той си партнира с Текпетей и Видал, а българският шампион започна без типичен централен нападател, видя Спортал.

Останалите промени са свързани най-вече в отбрана. Падт, Сон и Куртулуш бяха заменени от Бонман, Андерсон и Вердон. Дуарте замени Нареси, а в предни позиции Иванов и Текпетей заеха местата на Биле и Маркус.

В днешния ден се изля силен дъжд над Берн, който спря непосредствено преди срещата.

Двубоят започна с неточен удар на Текпетей в 30-ата секунда. В четвъртата минута пък Мал завърши добра атака на домакините с шут по земя от двайсетина метра, а Бонман плонжира и улови.

Лудогорец отговори в 6-ата минута с комбинация отляво и силен изстер на Станич извън наказателното поле, който профуча над напречната греда. Секунди по-късно Текпетей видя, че Келер е доста напред и пробва прехвърлящ удар от центъра, но не уцели вратата на швейцарците.

В 10-ата минута Малес направи сериозен пропуск, тъй като не успя да реализира от 6-7 метра, засичайки в аут центриране отляво.

В 17-ата минута Бонман намери Видал, крилото на "орлите" навлезе в наказателното поле на съперника и шутира опасно към далечния ъгъл, а Келер изби с върха на пръстите на левия си крак.

Йънг Бойс приби отбраната на Лудогорец отляво в 24-ата минута, а атаката на швейцарците завърши с опасен изстрел на Монтейро, който излезе в аут близо до горния ляв ъгъл на българската врата.

Въпреки това положение разградчани се представяха много добре до този момент, а силната им игра даде резултат в 26-ата минута. Тогава Текпетей получи пас пред наказателното поле на противника. Влезе в него и майсторски върна към Станич. Сърбинът елиминира елегантно Фернандес и с шут по земя от 13-14 метра прониза Келер.

В 34-ата минута Алмейда направи безмислен фал пред наказателното си поле и даде възможност на Гигович да обстрелва Бонман, но вратарят на разградчани спаси изстрела на противниковия футболист.

Само 120 секунди по-късно Калоч се измъкна от домакинската отбрана и отправи силен шут от малък ъгъл, а Келер изби.

И когато изглеждаше, че разградчани ще се оттеглят с гол преднина, дойде изравнителното попадение на Равелсон в 45-ата минута. Андрюс се включи отдясно и върна към своя съотборник, който с удар от около 11 метра заби топката в земята, което й придаде допълнително ускорение и тя влетя в мрежата на Бонман под напречната греда.

Секунди след началото на втората част Лудогорец се пропука в центъра на отбраната и позволи на Бедиа да отправи изстрел от непосредствена близост, но футболистът на швейцарците не уцели вратата.

Последваха още няколко атаки на домакините, които изцяло взеха инициативата и бързо стигнаха до пълен обрат в 53-ата минута. Фаснахт се измъкна от зоната на Недялков и реализира останал очи в очи с Бонман.

ЙЪНГ БОЙС - ЛУДОГОРЕЦ 2:1



0:1 Петър Станич 26

1:1 Равелсон 45

2:1 Фаснахт 53

ЙЪНГ БОЙС: 1. Келер, 2. Андрюс, 4. Зукру, 23. Бенито, 3. Хаджам, 39. Малес, 45. Равелсон, 6. Фернандес, 77. Монтейро, 29. Бедиа, 37. Гигович

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 2. Андерсон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 25. Калоч, 23. Дуарте, 14. Станич, 37. Текпетей, 11. Видал, 99. Иванов

