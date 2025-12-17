Обрати и скандали в НС: ГЕРБ, ДПС и ИТН се отказаха да гледат бюджетите за 2026 г.

Булфото

Странни обрати белязаха днешния работен ден на депутатите. Първоначално те приеха седмичната си програма, в която залегна приемането на закона за удължителния бюджет, който вчера бе приет от ресорната комисия.

Последва изненадваща промяна в плановете на мнозинството в парламента. След като удължителният бюджет влезе в програмата на депутатите, се оказа, че остава и редовният бюджет, както и този на НЗОК.

Председателката на парламента Рая Назарян обяви, че на председателски съвет е било решено да предложи като първа точка в дневния ред да влезе второто четене на бюджета на Здравната каса, а след това - второ четене на държавния бюджет.

Решението беше одобрено със 124 гласа от ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", БСП, "Има такъв народ" и двама нечленуващи в парламентарни групи. Последва реакция от "Продължаваме промяната - Демократична България", която обяви протест в 18 часа в четвъртък (18 декември) пред сградата на Народното събрание, предаде "Новини".

Рая Назарян обяви почивка, защото в пленарна зала се стигна до физически сблъсък между Радостин Василев и Гюнай Далоолу.

В кулоарите от "Продължаваме промяната - Демократична България" обявиха, че свикват нов протест заради гледането на бюджетите за 2026 година.

От ГЕРБ и "Има такъв народ" обявиха от своя страна, че предложението им за бюджетите е било експеримент, за да покажат, че ПП-ДБ носят отговорност за хаоса, който ще настъпи в държавата и те ще подкрепят само закона за удължителния бюджет.

В крайна сметка след почивката депутатите прегласуваха и отхвърлиха предложението за включване в дневния ред на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. За това да се обсъдят двата бюджета на първо четене гласуваха 14 депутати от "БСП-Обединена левица", „против“ бяха 97 и 77 се въздържаха.

От БСП призоваха да се гласува бюджетът за догодина, който беше съгласуван със синдикати и работодатели. Който иска след три месеца да го преправя и да внася друг, посочи председателят на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ Драгомир Стойнев. Политическата криза в момента ще я пренесем върху хората, върху социалните слабите и уязвимите, коментира той. Каните се да приемете тримесечен бюджет, въпреки че не е сигурно ще има ли правителство след три месеца, посочи Стойнев.

