Обратното броене до Коледа започна в Lidl

Подбрани хранителни предложения, подаръци за малки и големи и празнична украса са само част от празничния асортимент на ритейлъра

Лидл България посреща празничния сезон с премиерата на своята международна коледна кампания „Чудесата си заслужават всеки ден“ и с богат хранителен и нехранителен асортимент за зимните празници в оптимално съотношение качество-цена.

Гурме деликатеси и сладки изкушения за празника

Традиционно, специално за празниците, ритейлърът предлага разнообразие от продукти под собствените си марки Deluxe и Favorina. Сред Deluxe предложенията се открояват нестандартни деликатеси като стек от кенгуру и щраус, октопод, аржентински червени скариди и пастет от дивеч. Селекцията се допълва от майонеза с трюфел, норвежка пушена сьомга, млад петел, аранчини и други. Сладките изделия под марката Favorina обхващат различни видове щолен – включително и веган вариант, меденки, маслени бисквити, коледни сладки, празничен календар с шоколад, музикална кутия със сладки и други.

Идеи за под елхата

Освен хранителните предложения, в седмиците до Коледа в Lidl клиентите ще открият редица нехранителни продукти, подходящи за подаръци за малки и по-големи. Сред тях са обикновени, 3D, светещи и „Монтесори“ пъзели, конструктори, мърч на любими детски филми и сериали, разнообразни дървени играчки, книги и още.

Предложенията от Lupilu – собствената марка на ритейлъра за бебешки и детски стоки – включват качествени дрешки и играчки. Палатка за игра, мини касов апарат, къща за кукли, детска гримьорна, дървена количка за сладолед, влакчета, колички, мини инструменти и десетки други артикули са подходящи за поставяне под елхата в коледната нощ. Наред с тях, удобство и празнично настроение за малчуганите ще внесат текстилните продукти с коледни мотиви на марката. Пуловери, блузи, суичъри, пижами, чорапи и бебешки бодита са подходящи за тях в зимните дни.

За празнична атмосфера у дома и любими моменти в кухнята

От Lidl са се погрижили за украсата и уюта вкъщи в дните около Рождество Христово. Коледни елхи, LED украси, декоративни елементи, свещи, календари и фигурки от „Лешникотрошачката“ ще повдигнат коледния дух. Удобни дрехи и пижами за цялото семейство с тематични мотиви също са част от селекцията продукти.

Клиентите на веригата ще могат да създадат специални моменти с близките си в кухнята с различни съдове и уреди за приготвяне на любими ястия, както и аксесоари за декорация на масата. Тигани за палачинки, електрическа месомелачка, еърфрайер, месарски ножове и точила, вакуумни пликове и мушами са подходящи както за лично ползване, така и за подарък.

Актуалните коледни предложения вече очакват клиентите в магазините в цялата страна, като можете да се запознаете с част от тях в седмичната брошура на ритейлъра тук .

Гурме продуктите на Deluxe ще откриете тук , а сладките изделия на Favorina тук .

