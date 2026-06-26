Образуваха бързо производство за дрифт с автомобили в Свищов

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Бързо производство за дрифт с автомобили е започнато в полицейското управление в Свищов. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР във Велико Търново.

В четвъртък следобед, действайки по сигнал за два автомобила, чийто водачи шофират рисково в района на заведение в дунавския град, е извършена проверка, в хода на която са установени шофьорите на двата автомобила. Срещу тях е образувано бързо производство за хулиганство на пътя.

В началото на юни правителството заяви, че ще работи срещу хулиганските прояви по пътищата и предвижда създаване на карти на пътните участъци с повишен травматизъм, местата за гонки, както и бърз обмен на данни от всички камери и бързо връчване на фишове.

Преди дни във Врачанско глобиха трима, участващи в гонки и дрифтове, отбелязва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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