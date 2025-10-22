"Обреди" дарява препарати на общинските басейни във Варна, за да не спрат работа

снимка: Община Варна

Общинското предприятие „Обреди“ да направи дарение с химически препарати за басейните „Приморски“ и „Делфини“, за да се подсигури дейността им и да не се налага затварянето им. Това одобри комисията по финанси и бюджет към местния парламент на днешното си заседание, пише "Морето".



Дарението е единственият възможен ход към момента, за да не спрат работа плувните комплекси.

Има обявена обществена поръчка за доставка на препарати, но текат обжалвания по нея. Община Варна няма право паралелно да възлага същата дейност.

Така дарението от общинското предприятие се явява като спасение за ситуацията. 90-те хил. лева за дарението ще бъдат осигурени от дивидентите, които предприятието трябва да изплати на Община Варна.

