Обсъдиха мерки за насърчаване развитието на морските аквакултурни пространства във Варненско

Заместник-кметът на Община Варна София Колева взе участие в работна среща с кметовете на общини – членове на Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО), проведена на територията на община Бяла. Събитието бе организирано по инициатива на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Милен Димитров и екипа на Асоциацията, които представиха основните направления в своята дейност.

По време на срещата бяха обсъдени мерки за насърчаване развитието на морските аквакултурни пространства, реалните потребности на секторите морско дело и рибарство, възможностите за изграждане на устойчиви партньорства и координация между институциите. Акцент бе поставен и върху възможностите за кандидатстване по проекти с финансиране от ИАРА с цел развитие на крайбрежните общности и опазване на Черно море.

Изпълнителният директор на АБЧО Марияна Кънчева представи дейността на асоциацията, която обединява интересите на черноморските общини и насърчава ефективното местно самоуправление и активното гражданско участие в региона. Участниците се запознаха и с проекта e-AQUAF (Intelligent Aquaculture Farming), стартирал в началото на годината. Инициативата е насочена към дигиталната трансформация и устойчивото развитие на аквакултурния сектор в Черноморския регион. В проекта участват партньори от Румъния, Армения, Гърция, Грузия, Украйна и България, като основният фокус е върху иновациите, устойчивото производство и развитието на синята икономика.

Проектът се реализира по Програма Interreg NEXT „Черноморски басейн 2021–2027“ и цели ускоряване на прехода към интелигентно, екологично и икономически устойчиво аквакултурно производство чрез внедряване на дигитални решения, иновативни обучителни модели и трансгранично сътрудничество.

В края на срещата участниците посетиха рибарското пристанище в Бяла, изградено в значителна степен със средства от проекти, финансирани от ИАРА.

