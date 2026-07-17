Обсъдиха проблеми с пътната безопасност при входа и изхода на Летище Варна

Снимка: Областна администрация - Варна

На свое заседание днес, водено от зам. областния управител Иван Христов Областната комисия по безопасност на движението по пътищата /БДП/ разгледа, обсъди и прие Годишната План-програма по БДП за 2026 година за област Варна. Наред с всички участници в комисията – Сектор „ПП“, Отдел „Охранителна полиция“ при ОД МВР – Варна, представители на РУО – Варна, на институции и на общините от областта, в заседанието онлайн участие взеха и представители на Държавна агенция по безопасност на движението по пътищата /ДАБДП/.

Областната комисия обсъди и проблеми с пътната безопасност при входа и изхода на Летище Варна.

Според областния управител Марио Смърков всеки един от въпросите, обсъждани в хода на заседанието, в т.ч. образуваните и неприключили административни преписки, посветени на проблематиката на пътната безопасност в региона са свързани липсата на актуализиран Генерален план за организация на движението във Варна. Това мнение споделиха единодушно всички участници в Комисията.

Областният управител посочи, че срокът на последния действащ Генерален план е изтекъл през април 2023 г. Оттогава, въпреки многократните напомнителни писма, с които областният управител настоява за предприемане на конкретни действия по актуализирането му, такъв стратегически документ община Варна все още не е изготвила.

„Абсолютно несериозно е да разглеждаме каквито и да са мерки по безопасност на движението при условие, че липсва информация за актуализиран Генерален план за движението по пътищата на община Варна“, коментира г-н Смърков. Той цитира справка, предоставена от Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Варна, според която в областния град само за последната година са станали 471 ПТП. Нещо повече. След като ДАБДП е изискала официална информация затова къде в областта има места, в които се провеждат нерегламентирани гонки или дрифт шофиране, областният управител е изискал с писмо от всяка община информация за такива зони, в които се нарушава ЗДП и се подлага на опасност здравето и живота на хората. Оказва се, че и тези въпроси все още не стоят на вниманието на повечето общини в региона.

„За да защитим живота и здравето на хората, ще настоявам проблемите на пътната безопасност в област Варна да не слизат от дневния ред на общините“, коментира областният управител. Той ще изиска предприемането на мерки за системен контрол, наблюдение и информация за места на територията на региона, в които се извършват нерегламентирани действия на водачи на МПС. Подкрепа на тази позиция изразиха и представителите на ДАБДП. Според тях, за да се гарантира по-голяма безопасност на движението по пътищата и да се преустановят нерегламентираните гонки е необходима сериозна координация между общините, ОПУ и структурите на ОД на МВР.

Редактор "Екип на Петел",

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