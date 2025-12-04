Обсъдиха проект на Стратегия за младежката политика и младите хора във Варна

Снимка: Petel.bg

Проектът на Стратегия за младежката политика и младите хора през 2026/2036 г. бе обсъден в Община Варна по време на заседание на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта (ОКСВМ). В събитието участваха заместник-кметът с ресори образование и култура Павел Попов, общински експерти от дирекциите „Образование и младежки дейности“, „Превенции“, „Спорт“, председателите на студентските съвети в града, представители на редица младежки и ученически организации. В поредица от срещи и работни групи всички те са формулирали своите идеи и виждания за това какъв е младият варненец на бъдещето и какви стъпки трябва да бъдат предприети, за да бъде постигната визията за развитието на Варна като подкрепяща и работеща среда за младите хора.

В проектодокумента се изтъква, че държавната политика за младежта е целенасочена и последователна дейност на държавата, общините, младежките организации и обществото, която има за цел създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и икономическия живот, както и приобщаването им в управлението на местно, областно и национално ниво чрез дейности, насърчаващи развитието на младежите в страната. В тази връзка, в предложението е посочено, че младият варненец през 2035 г. е уверен, образован и стремящ се към развитие човек, който живее в среда, стимулираща неговите таланти, идеи и предприемчив дух. Той е любопитен, критично мислещ, активно ангажиран в обществения живот и дълбоко свързан с местната общност. Чувства се овластен и подкрепен в своя град, гордее се с идентичността си и носи силно чувство за принадлежност и отговорност към Варна. За него Варна е не само дом, но и мястото, в което вижда своето бъдеще, възможности и жизнен център.

За постигане на тази цел са посочени няколко основни приоритета, като на първо място е подкрепата на развитието на младежки пространства в града и гаранцията, че всеки млад варненец ще има достъп до места, в които да се среща с връстници, за да развива идеи, да участва активно в общността, като неразривна част от града. Като втори приоритет е записано осигуряването на възможности за неформално учене - Варна да бъде град, подкрепящ личностното и професионалното развитие на младите хора, като основен инструмент е ангажирането им в дейности, чрез които придобиват ключови умения и компетентности.

Като водещ фактор за развитието на младите хора през следващите 10 години е посочено още насърчаването на активното младежко участие, доброволчество и представителство във всички форми на обществения живот. Този приоритет цели да развие култура на диалог, сътрудничество и доброволчество, която да засили връзката на младите хора с града и да им даде реални инструменти да влияят върху решенията, които ги засягат.

Стратегията поставя и специален фокус върху развитието на модерна, ефективна и младежки ориентирана информация, която да достига до всички млади варненци, независимо от техния квартал, образователна среда или социален контекст.

Този приоритет има за цел Варна до 2035 г. да се твърди като град, в който младите хора лесно откриват, разбират и използват богатството от възможности за развитие, участие и качествено прекарване на свободното време. Като основен инструмент за изпълнение на стратегията са посочени общинските програми за подкрепа на младежки проекти, а Общинският консултативен съвет - като основно средство за изпълнението, наблюдението и оценката на стратегията и разпределянето на средства в рамките на общинските програми за младежта. Изтъкната е ролята на бъдещия Черноморския младежки център, като мост между младите хора и администрацията, инструмент за достигане и осъществяване на връзка с младежки организации, младежи от уязвими групи и в подкрепа на младежки организации и представители структури.

Най-после това, за което сме работили всички в продължение на десетилетия започва да се случва, а именно младите хора се превръщат в двигател на обществено-политическите процеси, заяви по време на срещата заместник-кметът Павел Попов. Той подчерта обаче, че паралелно с това върви т.нар. процес „youth washing“, характеризиращ се с това, че млади хора се прикачат целенасочено към политическия дневен ред, без да го задават реално. Призовавам ви да бъдете изключително внимателни и бдителни, за да гарантирате, че това няма да се случи в нашия град, че няма да се използват и продават истинските проблеми на младите хора за разбирания в обществото, които реално нямат отношение към вашия дневен ред, изтъкна Попов. По думите му екипът на Община Варна се опитва да се застрахова срещу това, стъпвайки върху Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, която задава едно много важно условие, а именно: младежките политики да се основават не просто на общи пожелания, а да са базирани на данни и доказателства.

Именно затова си поставихме задачата основната ни инвестиция тази година да бъде провеждането на задълбочено изследване на нагласите на младежта в морската столица - смятам, че то е тази сигурна основа, върху която ще базираме младежките политики занапред, подчерта заместник-кметът. Той посочи като изключително показателен факта, че приоритет номер едно на проекта за Стратегия е формулиран в резултат на това изследване и визира създаването на младежки пространства в града. Това потвърждава общата ни интуиция, че младите хора имат необходимостта да се усещат в общност, да бъдат заедно, на едно място, за да реализират успешно своята роля в обществото, коментира Попов.

За осъществяването на младежки политики в Община Варна нашите действия занапред ще бъдат фокусирани около осигуряването на тези пространства, не само за създаването и утвърждаването на Черноморски младежки център, но и с голямата амбиция да възстановим бързо до ниво на използваемост бившата „Младежка площадка“, като за целта заложим средства в бюджета за 2026 година, завърши заместник-кметът.

Проектът на Стратегия за младежката политика и младите хора през 2026/2036 г. беше одобрен единодушно от членовете на консултативния съвет и в най-кратки срокове ще бъде представен за разглеждане в ресорните постоянни комисии на Общински съвет – Варна и пред широката общественост на града.

