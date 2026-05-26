Обсъждат мерки срещу разпространението на наркотици в Благоевград

Снимка ОДМВР Варна, архив

В Благоевград предстои среща, в която представители на институциите ще обсъждат как да овладеят наркоразпространението в града.

Организатор на дискусията е общественият посредник към общината.

През уикенда непълнолетно момиче загуби живота си, а момче беше настанено в болница.

Прокуратурата обвини 20-годишнен студент от Югозападния университет, пише Нова. Към него са насочени подозренията, че в момент на огромен афект след прием на наркотици е проявил агресия, пише novini.bg.

Предполага се, че е изхвърлил от апартамента през прозореца както загиналото момиче, така и борещото се за живота си момче в "Пирогов".

