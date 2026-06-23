Обсъждат нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г. през август

Снимка: Пиксабей

Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г. ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори, заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година. Това съобщи министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Министерския съвет.

Радев заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през тази година, посочва БТА.

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна по-рано днес съгласие по отношение на осигуровките на държавните служители. Правителството, синдикатите и бизнесът изразиха различни мнения по законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), внесен от Мартин Димитров и група народни представители от „Демократична България“.

Тристранният съвет днес не постигна съгласие и по предложението за по-гъвкаво ползване на бащинския отпуск за раждане на дете.

Редактор "Екип на Петел",

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