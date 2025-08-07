Обсъждат понижаване цената на билетчето за автобус в Пловдив

снимка Булфото

По искане на Община Пловдив се обсъжда предложение, с което цената на автобусните билети в града да намалее след превалутирането ѝ от лева в евро. Това съобщи за БТА Петко Ангелов, собственик на фирма за автобусни превози в Пловдив. Според изчисленията при превалутирането цената на билетчето от 1 лев ще трябва да стане 51 евроцента. За удобство на гражданите и водачите обаче се обсъжда закръгляне на сумата до 50 евроцента.

Според Ангелов се планира промяната да влезе в сила от 1 януари 2026 година. Той посочи, че закръглянето на стойността на билета до по-ниска цена ще доведе до около 300 000 лева загуби за превозвачите, които трябва да бъдат компенсирани от общината. Въпреки това по негови думи собствениците на фирмите са съгласни с по-ниската цена, за да бъдат улеснени гражданите.

Промяната на цена на билетите за градския транспорт може да стане възможна само след гласуване и приемането ѝ на Общински съвет.

От пресцентъра на общината също потвърдиха за БТА, че в момента се водят разговори с превозвачите, с които се уточняват конкретни детайли, така че да бъде улеснено закупуването на билетите в градския транспорт.

