Обсъждат създаването на дневен център за деца с увреждания във Варна

Общинският съвет се събира днес на редовно заседание от 10 ч. в зала „Пленарна“ на Община Варна. В предварителния дневен ред са включени 13 точки с общо 60 подточки, обхващащи широк кръг от теми.

Една от тях е изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на община Варна. Промените целят да подобрят организацията и контрола в градския транспорт, както и да разширят обхвата на учащите, които имат право на безплатно пътуване.

Сред точките е създаването на нова социална услуга – „Дневен център за деца с увреждания“. Центърът ще осигурява дневна грижа и подкрепа за 25 деца с различни форми на увреждания, като дейността му ще започне от 1 декември 2025 г.

Съветниците ще решат дали да бъдат отпуснати на средства на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД за изготвяне на проект за ремонт на лечебното заведение.

В дневния ред са включени предложения за финансово подпомагане на ОУ „Добри Чинтулов“ за участие на ученическия волейболен отбор в Световните ученически игри в Китай през декември, както и за предоставянето на средства на Баскетболен клуб „Черно море – Тича“.

На сесията предстои да бъде приета също Конкурсна процедура за провеждане на извънредна сесия по Фонд „Култура“, част от изпълнението на проекта „Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“.

Местният парламент ще възложи на администрацията да организира посещенията в детските градини по време на коледните и новогодишните празници – в периода от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. Има предложение, одобрено от ПК „Наука и образование“, през празничния период във всеки от петте варненски района да работи по една дежурна детска градина.

Сред останалите теми на заседанието е искане за предприемане на действия по частична отмяна на строителната забрана в кв. „Св. Никола“.

В дневния ред са включени и предложения за отдаване под наем на общински имоти чрез публичен търг и за прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти – общинска собственост.

Заседанието ще завърши с дискусия с гражданите.

Пълният дневен ред е публикуван на сайта на Общински съвет – Варна, секция „Заседания“. Сесията ще се излъчва в реално време през YouTube канала на институцията.

