Обсъждат споразумение между България и на Черна гора за научно и технологично сътрудничество

Снимка: Министерски съвет

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на България и правителството на Черна гора за научно и технологично сътрудничество предстои да обсъди утре Министерският съвет. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Заседанието е от 10 ч.

Кабинетът се очаква да обсъди проект на Решение за одобряване на Доклад за изпълнение на Националната стратегия по миграция в Република България 2021-2025 година, информира БТА.

Министрите ще разгледат проект на решение за определяне на заместник-управител за Република България в Международния валутен фонд.

Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество прие размерът на линията на бедност за 2026 г. – 764 лева. Вицепремиерът Томислав Дончев обяви, че правителството ще разгледа постановлението за линията на бедност на утрешното си заседание.

