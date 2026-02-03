Обсерваторията във Варна ще бъде домакин на два майсторски класа през март

Снимка: Гугъл мапс

Народната астрономическа обсерватория с планетариум "Николай Коперник" във Варна ще бъде домакин и съорганизатор съвместно с IPPOG, Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, ИЯИЯЕ към БАН, ЦЕРН, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и София Тех Парк на два майсторски класа, които ще се проведат през март.

На 9 март Обсерваторията ще бъде домакин на Майсторски клас по терапия с частици, съвместно със СУ "Св. Климент Охридски" и IPPOG. Майсторският клас показва нагледно значимостта на фундаменталните изследвания за приложения в медицината и полезността им за обществото, съобщават от НАОП.

Участниците ще могат да се запознаят с използваните техники за лечение на онкологични заболявания чрез облъчване с фотонно лъчение и ускорени снопове заредени частици (протони или въглеродни йони).

В Майсторския клас могат да се включат 30 ученици от 8-ми до 12-и клас от Варна, Добрич, Шумен, Русе, Бургас или близките градове и села. Класът ще започне на 9 март в 10 ч. в НАОП - Варна.

През тази година българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски класове на ЦЕРН в България. Събитието се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG и International Masterclasses. В България класовете се организират съвместно от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, София Тех Парк, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието, учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експериментите CMS и ALICE.

След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експериментите на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видео-конференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Майсторският клас на ЦЕРН ще започне на 17 март от 10 ч. в зала "Николай Петров". Той ще бъде воден от доц. д-р Румяна Хаджийска от ИЯИЯЕ на БАН, представител на IPPOG за България и научен координатор на учителските програми ЦЕРН, и Свежина Димитрова ще проведе майсторският клас. В обучението могат да участват 40 ученици.

