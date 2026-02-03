Обществената поръчка за Математическата гимназия във Варна ще бъде обявена отново след седмица

Снимка: Гугъл мапс

Обществената поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) за изграждане на нова учебна база на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ е прекратена. Причината е установен технически проблем – повторение на няколко позиции в образеца на количествено-стойностната сметка (КСС).

Посочените редове не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗОП, поради което Община Варна е взела решение за прекратяване на процедурата. След отстраняване на техническия проблем обществената поръчка ще бъде обявена отново, съобщиха от общинското предприятие „Инвестиционна политика“.

Очакванията на администрацията са това да се случи около 10 февруари, когато поръчката ще бъде повторно обявена с 30-дневен срок за подаване на предложения. Повторното обявяване на поръчката няма да доведе до чувствително забавяне на срока за реализация на проекта. Отместването на крайния срок за подаване на оферти към средата на март ще послужи информацията за обявената поръчка да достигне до още по-широк кръг потенциални участници с цел повишаване на нейната конкурентност, съобщи заместник-кметът Павел Попов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!