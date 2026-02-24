Общественик: Паравани и хартия едва ли ще повишат активността на изборите

Редактор: Недко Петров

Господин Гюров направи тази заявка и обясни какъв е смисълът от харченето на пари за избори. Защото през последните години се натрапва усещането, че това са едни пари, които хвърляме на вятъра, и я по-добре да не правим избори и да си стоим така в тази стабилност, в която се стои вече десетилетия.

Така започна коментара си по актуалната тема у нас Левена Лазарова.

Според мен с паравани и хартия едва ли ще повишим активността или ще повиши мъдростта на господин избирателя. Тук може би трябва да си задам въпроса, има ли някакъв друг начин да ангажираме повече хора в изборния процес, тоест те да знаят колко е важно това нещо да се случи, да отидат и да пуснат гласа си в урната или да натиснат копчето на машината, допълни общественикът.

Или какво всъщност ще се случи, ако не отделят тези 10-20 минути. Може би си струва като говорим за инвестиция, да търсим начин да повишаваме гражданската активност и изобщо образователността на господин избирателя, допълни по Нова Тв Левена.

