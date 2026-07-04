Снимка: Община Дупница

Община Дупница обяви тридневен траур заради загиналите баба, дядо и две внучета в река Струма край село Пастух, община Невестино, област Кюстендил, съобщават от общинската администрация във фейсбук страницата си.

С дълбока скръб и съпричастност към непрежалимата загуба на едно семейство, със заповед на кмета на община Дупница Първан Дангов, се обявява тридневен траур, считано от понеделник, в памет на трагично загиналите в река Струма баба, дядо и техните две внучета, се казва в съобщението.

В знак на почит към паметта на починалите националният флаг и знамето на Община Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на Общинската администрация, както и тези на пилоните на площад „Свобода", ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от Община Дупница. Кметът Първан Дангов изразява своите най-искрени съболезнования към семейството и близките на загиналите.

"В тези тежки дни цялата общност скърби заедно с тях и споделя болката от тази огромна човешка трагедия", заявява кметът на Дупница. Общината ще окаже и финансова подкрепа на близките във връзка с предстоящите погребални церемонии.

Двама възрастни и две деца се удавиха в река Струма край село Пастух в община Невестино на 2 юли, припомня БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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