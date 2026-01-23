Община Котел има намерение на реставрира къщата на Иван Драсов във Варна

Снимка: Фейсбук, Т. Роков

Община Котел има намерение да реставрира къщата на Иван Драсов във Варна, която се намира на централната ул. „Преслав“ 51. В момента това е единстеният план за сградата, по който работим, каза за Радио Варна кметът на Котел Коста Каранашев.

Община Котел е получила около 70% (около 200 кв.м.) от имота като дарение, сподели още Каранашев. Тя е съсобственик заедно с юридическо лице – фирма „Ондин“ ЕООД.

Припомняме, че големи парчета от фасадата на къщата-архитектурен паметник на културата паднаха, в сряда тази седмица върху автомобил и счупиха стъклото му. Откъртени елементи от фасадата имаше и по пътното платно.

Коста Каранашев каза още, че е разбрал за инцидента от свои източници и по този повод в четвъртък в Община Варна е била главният инженер на Община Котел Яна Гавова. На срещата е коментирано да се направи проект за цялостна реставрация на къщата-паметник на културата.

До месец април трябва да е готов този проект, който след това ще бъде изпратен за доклад за съответствие в Министерство на културата и ще се търси финансиране за строително-ремонтните работи, допълни Каранашев. Ще търсим вариант и за съвместна работа със съсобственика на сградата, каза още кметът на Котел.

