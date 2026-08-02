Община Козлодуй с призив: Баща на 4 деца преживя тежко изпитание, нека обединим сили и помогнем

Снимка: Община Козлодуй

От Община Козлодуй излязоха с призив към всеки, който може и има желание да помогне.

"Тази нощ нашият съгражданин Трифон Георгиев – Тити от село Бутан, преживя тежко изпитание. При опустошителен пожар изгоря сеновалът и бяха унищожени близо 7 000 бали, предназначени за изхранването на животните в неговото стопанство. ​Той е баща на четири деца – трудолюбив човек, който с много усилия и всеотдайност се грижи за своето семейство. Загубата е огромна и поставя стопанството му пред сериозен риск", написаха от общинската администрация във фейсбук.

​Община Козлодуй отправя призив към всички граждани, земеделски производители, животновъди, фирми и организации: "Нека обединим сили и помогнем!"

Как можете да помогнете?

​С материали: Бали, фураж, сено, строителни материали за възстановяване на сеновала или помощ с транспорт.

​С финансови средства: По посочената по-долу банкова сметка.

​Банкова сметка за дарения:

​Получател: Трифон Бориславов Георгиев ( Trifon Borislavov Georgiev)

​Банка: ДСК Банк

​IBAN: BG62STSA93000018780308

​Основание: Дарение – възстановяване на щети от пожар във Ферма Тити

Важна информация:

При събиране на необходимите средства кампанията ще бъде прекратена, за което всички ще бъдат своевременно уведомени.

Редактор "Екип на Петел",

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