Община Крумовград обяви бедствено положение на територията на 27 населени места, 8 януари е неучебен

Снимка: Булфото

Община Крумовград обяви бедствено положение на територията на 27 населени места.

Причината са нанесените от проливните дъждове сериозни щети на местната инфраструктура и предупреждението за нови валежи с код червен. Задействан е общинският план за защита от бедствия, посочва БНР.

Порои предизвикаха сериозни щети на инфраструктурата в граничните с Гърция общини на област Кърджали. Наводнени бяха пътища и жилищни сгради, активизираха се свлачища, реките рязко повишиха нивото си и заляха земеделски земи. 24 населени места са без питейна вода.

Фирми разпуснаха работниците заради опасност от наводнение. Според местни жители това е най-силният порой от 20 години насам.

Обявеното положение ще бъде в сила до 14 януари. За децата и учениците в общината утрешният ден ще бъде неучебен.

