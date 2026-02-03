Булфото

Община Кюстендил осигурява топъл обяд за 240 нуждаещи се до края на септември т.г., удължава срока на изпълнение на проекта, финансиран по програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 и кандидатства за отпускане на безлихвен заем от сметките на общината за средства от Евопейския съюз в размер на 19 297 евро.

Предстои подписване на допълнително споразумение за удължаване срока на договора за изпълнение на проекта, считано от 01.02.2026 г. до 30.09.2026 г. Плащанията по договора се извършват след подаване на искания за плащане и последваща верификация от Управляващия орган, като срокът за изплащане може да достигне до 80 дни.

Проектът предвижда ежедневно приготвяне и предоставяне на топъл обяд на лица от уязвими групи на територията на общината, които поради бедност, социална изолация или здравословни причини не са в състояние сами да си осигурят храна. Дейностите се изпълняват чрез Общинско предприятие "Ученическо хранене и домашен патронаж"-Кюстендил, което разполага с необходимия административен, технически и кадрови капацитет.

С анекс към вече действащия проект по същата програма и договор и Община Кочериново осигури топъл обяд за 80 нуждаещи се, обявиха от администрацията, предаде БНР.

