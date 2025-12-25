Община Пазарджик обяви частично бедствено положение

снимка: Булфото

Кметът на община Пазарджик Петър Куленски обяви частично бедствено положение в село Гелеменово, съобщи той в официалната си страница във Фейсбук.

Продължителните валежи през последното денонощие доведоха до повишаване на нивата на водите в района на населеното място и край магистрала "Тракия", допълва БТА.

В публикацията си кметът допълва, че екипи на "Напоителни системи" ще продължат да работят по укрепване на дигата и през нощта, а през идните дни междуведомствена комисия ще направи оглед на щетите.

