Община Пазарджик обяви частично бедствено положение
снимка: Булфото
Кметът на община Пазарджик Петър Куленски обяви частично бедствено положение в село Гелеменово, съобщи той в официалната си страница във Фейсбук.
Продължителните валежи през последното денонощие доведоха до повишаване на нивата на водите в района на населеното място и край магистрала "Тракия", допълва БТА.
В публикацията си кметът допълва, че екипи на "Напоителни системи" ще продължат да работят по укрепване на дигата и през нощта, а през идните дни междуведомствена комисия ще направи оглед на щетите.
