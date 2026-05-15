Община Русе иска 500 000 евро за интеграция на ромите

Община Русе ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ в размер на 511 291,88 евро по европейска програма за приобщаване на уязвими общности, съобщават от местната администрация. Проектът трябва да бъде подаден до 8 юни 2026 година, става ясно от официалното предложение на кмета Пенчо Милков до местния парламент, предава Дунав мост.

Трудова заетост и здравни консултации

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 дава възможност за финансиране на широк спектър от социални дейности. Фокусът е поставен върху мотивирането и активирането на лица от маргинализираните общности, включително тяхната регистрация в Бюрата по труда. Предвижда се предоставяне на трудова медиация, професионално ориентиране и психологическа подкрепа, допълват от Дунав мост.

В рамките на инициативата ще бъде осигурена субсидирана заетост за срок до 12 месеца на безработни и неактивни лица. Допълнителен акцент е поставен върху подкрепата за самотни и многодетни родители, както и върху осигуряването на здравни медиатори. Те ще имат задачата да улеснят достъпа до обществено здравеопазване и да организират профилактични прегледи за здравно неосигурените жители на общината. Предвидени са и кампании за повишаване на здравната култура, превенция на социално-значими болести и домашно насилие, допълва Дунав мост.

Партньорство с частния сектор

Според условията на процедурата, общините могат да си партнират с неправителствени организации, читалища и работодатели. Максималният размер на финансирането за един партньор е ограничен до 300 000 евро, като не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.

