Община Русе посече надеждите на учениците: Утре сте на училище

Снимка: Община Русе

От Община Русе посякоха надеждите на учениците, че 3 февруари ще е неучебен ден. "Разпространяваната в социалните мрежи информация за издадена заповед, с която утрешният ден (03.02) е обявен за неучебен, е невярна. Това написаха във фейсбук страницата на местното кметство.

Учебният процес във всички училища на територията на общината ще се провежда по утвърдения график, става ясно още от информацията.

"Община Русе призовава гражданите да се информират от официалните ѝ комуникационни канали. По случая са предприети действия за уведомяване на компетентните органи с цел извършване на проверка и установяване на отговорните лица за разпространението на подвеждащата информация", добавят още от общината.

