Община Шумен след снега: С приоритет в чистенето са основните улици, пред болницата, пожарната и около автобусните линии

кадри: Община Шумен, фейсбук

Сериозна е ситуацията след снеговалежа тази вечер в Шумен.

Ето какво обявиха от общината:

Обработката на уличната мрежа в Шумен се извършва по утвърден график.

С приоритет са основните улици, пред болницата, пожарната и около автобусните линии.

Към 18:30 главните улици са почистени и няма натрупвания.

Пътищата към Лозево и Друмево са обработени. Продължава се обработката по направленията към Велино, Коньовец, Салманово, Царев брод и кв. "Мътница".

Снегорините ще продължат работа от 02:00 ч. утре сутринта.

Призоваваме шофьорите да се движат с повишено внимание!

