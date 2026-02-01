Община Шумен след снега: С приоритет в чистенето са основните улици, пред болницата, пожарната и около автобусните линии
кадри: Община Шумен, фейсбук
Сериозна е ситуацията след снеговалежа тази вечер в Шумен.
Ето какво обявиха от общината:
Обработката на уличната мрежа в Шумен се извършва по утвърден график.
С приоритет са основните улици, пред болницата, пожарната и около автобусните линии.
Към 18:30 главните улици са почистени и няма натрупвания.
Пътищата към Лозево и Друмево са обработени. Продължава се обработката по направленията към Велино, Коньовец, Салманово, Царев брод и кв. "Мътница".
Снегорините ще продължат работа от 02:00 ч. утре сутринта.
Призоваваме шофьорите да се движат с повишено внимание!
