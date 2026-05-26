Община Севлиево отпуска по 1000 евро еднократна помощ за пострадалите от наводнението

Снимка: Община Севлиево

С минута мълчание започна заседанието на Общински съвет - Севлиево, заради смъртта на Георги Карапенев, който загуби живота си в наводнението. Това съобщават от местната общинска администрация във фейсбук.

Припомняме, че тялото на 55-годишния мъж, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, е открито на приблизително 4 километра от мястото, където за последно е бил забелязан.



Кметът на Севлиево - Иван Иванов, изнесе актуални данни за щетите от наводнението - 183 домакинства са били посетени от комисиите, има още заявления за огледи от Градница и Батошево, броят ще расте.

“Не можем да кажем в момента размера на всички щети. Бяха засегнати и много фирми в северната и източната индустриални зони, както и общинска инфраструктура. В момента обобщаваме данните”, каза той.



Кметът благодари на всички, които в тези три инфарктни денонощия положиха усилия максимално да бъде овладяна ситуацията.

