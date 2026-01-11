Община София: Наложихме 46 глоби на търговски обекти
Снимка Фейсбук, Столична община
30 снегорина бяха в пълна готовност през нощта, за да осигурят проходимостта на столицата
Машините обработваха:
• урбанизираната територия на Столична община
• двата пътя в Природен парк „Витоша“
• Южната дъга на Околовръстния път
Това съобщиха от Столична община на профила си във Фейсбук.
Ето какво още съобщиха:
Първата обработка започна в районите с по-висока надморска височина – „Витоша“, „Банкя“, „Овча купел“ и „Панчарево“, с приоритет улиците на градския транспорт и ключови вътрешноквартални участъци.
В момента 61 снегорина са на терен, където снеговалежът продължава. Ситуацията на Витоша е спокойна, а пътищата „Бояна – Златни мостове“ и „Драгалевци – Алеко“ са отворени за движение.
Напомняме: всеки уикенд пътищата в парка са затворени за автомобили от 10:00 до 15:00 ч. – използвайте градския транспорт
Екипите на Столичния инспекторат продължават да следят обстановката и при нужда ще се извършват допълнителни обработки.
След първия снеговалеж са наложени 46 глоби на търговски обекти за непочистени тротоари. Чистият град е обща отговорност!
*На територията на природния парк обработките са само с пясък с оглед съхраняване на околната среда.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!