Община София: Наложихме 46 глоби на търговски обекти

Снимка Фейсбук, Столична община

30 снегорина бяха в пълна готовност през нощта, за да осигурят проходимостта на столицата

Машините обработваха:

• урбанизираната територия на Столична община

• двата пътя в Природен парк „Витоша“

• Южната дъга на Околовръстния път

Това съобщиха от Столична община на профила си във Фейсбук.

Ето какво още съобщиха:

Първата обработка започна в районите с по-висока надморска височина – „Витоша“, „Банкя“, „Овча купел“ и „Панчарево“, с приоритет улиците на градския транспорт и ключови вътрешноквартални участъци.

В момента 61 снегорина са на терен, където снеговалежът продължава. Ситуацията на Витоша е спокойна, а пътищата „Бояна – Златни мостове“ и „Драгалевци – Алеко“ са отворени за движение.

Напомняме: всеки уикенд пътищата в парка са затворени за автомобили от 10:00 до 15:00 ч. – използвайте градския транспорт

Екипите на Столичния инспекторат продължават да следят обстановката и при нужда ще се извършват допълнителни обработки.

След първия снеговалеж са наложени 46 глоби на търговски обекти за непочистени тротоари. Чистият град е обща отговорност!

*На територията на природния парк обработките са само с пясък с оглед съхраняване на околната среда.

