Община София обяви конкурс за нови договори за разделно събиране на отпадъци

Снимка Екопак България

Столична община обяви началото на конкурс за сключване на 5-годишни договори за организиране на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в София, съобщиха от пресцентъра на общината.

„Официалното обявяване на поканите е следващата стъпка, до която стигнахме след конструктивен и оперативен диалог с организациите по оползотворяване на отпадъци. В разговорите през последните месеци заедно успяхме да очертаем ясни възможности за подобряване на качеството на услугата в София, като водещо за нас през цялото време беше едно – да защитим обществения интерес и да предоставим на гражданите по-удобна, достъпна и ефективна система за рециклиране. С тази покана отваряме следващата страница от процеса и преминаваме към реални действия“, каза заместник-кметът по екология Николай Неделков, цитиран от пресцентъра.

Новите съдове са с 200 литра по-голям обем, по-широк отвор и по-здрава конструкция

Конкурсната процедура обхваща четири отделни групи, в които са разпределени всички 24 административни района на града. Кандидатите трябва да представят подробни и добре аргументирани програми за управление на отпадъците както от домакинствата, така и от търговските обекти, заведенията и административните сгради.

Финалната стъпка предвижда проектите на договори да бъдат представени пред Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичния общински съвет, след което ще се премине към официалното им подписване, допълниха от Столична община.

Оттам посочиха, че конкретните параметри на бъдещото сътрудничество, както и точният брой на цветните контейнери и графиците за разполагането им по кварталите, ще бъдат обявени след окончателното приключване на административната процедура и подписването на договорите.

От Столичната община съобщиха по-рано този месец, че продължава поетапната подмяна на контейнерите за разделно събиране на отпадъци с нов тип съдове, изработени с по-големи отвори за по-лесно и удобно изхвърляне на отпадъци от опаковки, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!