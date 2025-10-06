Община Царево: Ако сте в заливаеми зони, напуснете домовете си от днес до четвъртък

Снимка: Община Царево, архив

През днешния ден е включена системата BG-Alert с предупреждение за опасно време поради данни за влошаване на метеорологичната обстановка в следващите няколко дни. Призоваваме всички жители и гости, които обитават жилища в заливаеми зони на територията на цялата община, да напуснат домовете си от днес до четвъртък. Ако нямат къде да се настанят, могат да се обърнат към общинска администрация за съдействие и настаняване. Това информират от Община Царево.



Оттам ще изискат от МОСВ да се назначи комисия, която да установи причините за големия разлив на реки и сухи дерета от територии извън населените места към урбанизирани такива. Анализът показва, че деретата в Лозенец, Арапя, ПСОВ Царево, река Черна, река Нестинарка и др. се разливат много преди да навлезнат в урбанизирани зони и са необходими сериозни действия за тяхната корекция, допълват още от общината.



При влошаване на обстановката от утре ще бъдат обявени неучебни дни за училища и детски градини.



Призоваваме всички при влошаване на прогнозата да не излизат безцелно навън, за да снимат мостове, реки и прииждаща вода. В нощта на 3 октомври служителите на противопожарна служба предотвратиха възможност за нещастен случай с човек на мостово съоръжение, което беше залято от стихията.

Бъдете внимателни, екипите на общинска администрация и службите на МВР са на разположение денонощно, апелират от Община Царево.

Общинският щаб ще заседава без прекъсване.

