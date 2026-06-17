Община Варна: Извънредните средства, поискани от МБАЛ „Св. Анна“, ще бъдат разплатени
Снимка МБАЛ "Св. Анна"
Средствата за покриване на текущи разходи на МБАЛ „Св. Анна“ на стойност 400 хил. евро, поискани от Община Варна и гласувани от Общинския съвет, ще бъдат разплатени. Липсата на оздравителен план и огромната задлъжнялост на болничното заведение обаче поставят по категоричен начин нуждата от смяна на ръководството на „Света Анна“.
Това съобщи кметът на Варна Благомир Коцев във връзка с писмото, разпространено до медиите днес от изпълнителния директор на болницата д-р Красимир Петров.
В последните 2 години разходите на Община Варна за здравеопазване са се увеличили многократно. Въпреки че Община Варна държи само 20% от собствеността на МБАЛ „Света Анна“, само през тази година поисканите от лечебното заведение средства са вече 700 хил. евро. В същото време няма индикации, че ръководството на болницата се справя с финансовите й проблеми. Дълговете само нарастват, а исканията за покриване на текущи разходи стават все по-чести. В тази връзка е изпратено писмо до Министерството на здравеопазването с искане за спешна среща с министър Ивкова.
Благомир Коцев призовава за провеждането на конкурс, който да излъчи нов управител и нов борд на директорите. Тъй като държавата е мажоритарен собственик с близо 80% от капитала на МБАЛ „Св. Анна“, основната издръжка, съставът на ръководството и управлението на болницата са в правомощията на МЗ.
Кметът Коцев допълни, че средствата за СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ също ще бъдат разплатени, като уточни че парите за здравеопазване от общинския бюджет тази година вече достигнаха рекордната сума от 3.3 млн. евро само за 6 месеца. Това стана след като Общинският съвет отказа да позволи финансирането на бункер за линеен ускорител за СБАЛОЗ Варна “Д-р Марко Марков” със заемни средства на стойност 2.1 млн. евро и гласува средствата да се осигурят от местната хазна. Останалите 1.2 млн. евро са за извънредни разплащания по текущи разходи, поискани от МБАЛ „Св. Анна“ (700 хил. евро) и СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ (500 хил. евро), поясни Коцев.
Подобни разходвания от общинския бюджет не са типична практика за българските общини. Те са шокови за бюджета на Варна, неустойчиви са и ощетяват всички останали дейности на Община Варна като озеленяване, поддръжка на градската среда, социална политика и др. Установената практика е средствата за издръжка и подобряване на услугата в общинските болнични заведения да са заемни, заяви Благомир Коцев, съобщи Пресцентър на Община Варна.
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