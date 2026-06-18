Община Варна: КУБ корпорация прави опасни внушения за законността на строителните им дейности, призоваваме гражданите да са внимателни
Булфото
Изтъкването на неверни факти за изключителната съпричастност на сегашното управление на община Варна към дейността на КУБ корпорация е недвусмислено политическо внушение и заемане на страна в активен политически диспут
Българското общество и чуждестранните граждани с инвестиционен интерес в България не бива да се подлъгват от твърденията на КУБ корпорация, изказани в позицията им до медиите на 16 юни т.г., че „дейността на компанията в периода 2023 – 2026 г. е изцяло потвърдена с официални документи, разрешения, съгласувания и официална кореспонденция с държавните и общински органи“. Това твърдение не отговаря на истината и е умишлено подвеждащо, посочват в своя позиция от администрацията на Община Варна.
"Община Варна не е издавала документи, позволяващи строителство в местността Баба Алино за комплекса „Форест клуб“, където инвеститор е КУБ корпорация. Там няма влязъл в сила Подробен устройствен план, не са налични и разрешения за строеж.", категорични са от администрацията.
И допълват:
КУБ корпорация има в портфолиото си други проекти, които са законни и за които има легитимни документи в Община Варна и държавните институции. Комплексът „Форест клуб“ в местността Баба Алино обаче не е сред тях.
Твърдението, че заради други легитимни строежи, са законни и новите постройки в комплекса „Форест клуб“ в местността Баба Алино, е съзнателно въвеждане в заблуждение на обществото и създава лъжлива надежда, че незаконното строителство може да бъде узаконено.
В позицията си КУБ подчертават, че всички документи, свързани с дейността им във Варна, са били издавани по време на мандата на кмета Благомир Коцев. Това е не просто лъжа, а недвусмислено политическо внушение и заемане на страна в активен политически и институционален диспут.
Според потвърдената официална информация, седемте удостоверения за търпимост, включващи общо 25 постройки в местността Баба Алино, които по думите на Министерството на регионалното развитие, са с невярна информация, са издадени през пролетта и лятото на 2023 г. от район „Приморски“, когато главен архитект на районното кметство е Валентин Койчев, районен кмет – Петя Проданова, а кмет на община Варна – Иван Портних.
Напомняме, че по време на публичното изслушване на сесия на Общинския съвет на 28 май, от кмета Коцев бяха изнесени снимкови и видео материали, доказващи, че незаконното строителство в местността Баба Алино е било в напреднала фаза още през октомври 2023 г.
Това категорично опровергава внушенията на КУБ корпорация и общински съветници от ПП ГЕРБ, чиито позиции съвпадат, че всички дейности на чуждестранния инвеститор са реализирани по време на мандата на Благомир Коцев.
С цел да бъдат предпазени, Община Варна призовава още веднъж гражданите да бъдат изключително внимателни и да проверяват пълната документация на имотите, които придобиват не само от КУБ корпорация, но и от всеки друг български или чуждестранен инвеститор. Нотариусите в съдебния район на Варна също са получили сигнално писмо от Прокуратурата на Република България с опис на имотите, за които са издадени неистински удостоверения за търпимост в опит да бъдат узаконени.
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