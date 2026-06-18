Община Варна: КУБ корпорация прави опасни внушения за законността на строителните им дейности, призоваваме гражданите да са внимателни

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Изтъкването на неверни факти за изключителната съпричастност на сегашното управление на община Варна към дейността на КУБ корпорация е недвусмислено политическо внушение и заемане на страна в активен политически диспут

Българското общество и чуждестранните граждани с инвестиционен интерес в България не бива да се подлъгват от твърденията на КУБ корпорация, изказани в позицията им до медиите на 16 юни т.г., че „дейността на компанията в периода 2023 – 2026 г. е изцяло потвърдена с официални документи, разрешения, съгласувания и официална кореспонденция с държавните и общински органи“. Това твърдение не отговаря на истината и е умишлено подвеждащо, посочват в своя позиция от администрацията на Община Варна.

"Община Варна не е издавала документи, позволяващи строителство в местността Баба Алино за комплекса „Форест клуб“, където инвеститор е КУБ корпорация. Там няма влязъл в сила Подробен устройствен план, не са налични и разрешения за строеж.", категорични са от администрацията.

И допълват:

КУБ корпорация има в портфолиото си други проекти, които са законни и за които има легитимни документи в Община Варна и държавните институции. Комплексът „Форест клуб“ в местността Баба Алино обаче не е сред тях.

Твърдението, че заради други легитимни строежи, са законни и новите постройки в комплекса „Форест клуб“ в местността Баба Алино, е съзнателно въвеждане в заблуждение на обществото и създава лъжлива надежда, че незаконното строителство може да бъде узаконено.

В позицията си КУБ подчертават, че всички документи, свързани с дейността им във Варна, са били издавани по време на мандата на кмета Благомир Коцев. Това е не просто лъжа, а недвусмислено политическо внушение и заемане на страна в активен политически и институционален диспут.

Според потвърдената официална информация, седемте удостоверения за търпимост, включващи общо 25 постройки в местността Баба Алино, които по думите на Министерството на регионалното развитие, са с невярна информация, са издадени през пролетта и лятото на 2023 г. от район „Приморски“, когато главен архитект на районното кметство е Валентин Койчев, районен кмет – Петя Проданова, а кмет на община Варна – Иван Портних.

Напомняме, че по време на публичното изслушване на сесия на Общинския съвет на 28 май, от кмета Коцев бяха изнесени снимкови и видео материали, доказващи, че незаконното строителство в местността Баба Алино е било в напреднала фаза още през октомври 2023 г.

Това категорично опровергава внушенията на КУБ корпорация и общински съветници от ПП ГЕРБ, чиито позиции съвпадат, че всички дейности на чуждестранния инвеститор са реализирани по време на мандата на Благомир Коцев.

С цел да бъдат предпазени, Община Варна призовава още веднъж гражданите да бъдат изключително внимателни и да проверяват пълната документация на имотите, които придобиват не само от КУБ корпорация, но и от всеки друг български или чуждестранен инвеститор. Нотариусите в съдебния район на Варна също са получили сигнално писмо от Прокуратурата на Република България с опис на имотите, за които са издадени неистински удостоверения за търпимост в опит да бъдат узаконени.

Редактор "Екип на Петел",

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