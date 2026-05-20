Община Варна: Краткосрочното отдаване на стаи и апартаменти за гости изисква задължителна регистрация

Във връзка с повишения интерес към извършването на туристическа дейност чрез краткосрочно отдаване на стаи или апартаменти за гости, Община Варна напомня на всички физически и юридически лица, че предоставянето на туристически услуги може да се осъществява единствено след регистрация на туристическия обект по реда на Закона за туризма.

Съгласно действащото законодателство, стаите и апартаментите за гости попадат в категорията „места за настаняване клас В“, за които е предвиден регистрационен режим. Това означава, че всеки собственик или ползвател, който желае да предлага нощувки срещу заплащане – чрез онлайн платформи, туристически посредници или директно на туристи – следва предварително да регистрира своя обект.

Лицето, което ще извършва хотелиерство, като предоставя услугата настаняване в стаи за гости или в апартаменти за гости, или упълномощено от него лице, подава заявление-декларация по образец в Център за информационно обслужване при община Варна или на електронен адрес [email protected] съгласно чл. 129а от Закона за туризма до кмета на съответната община по местонахождение на обекта.

В 7-дневен срок от подаването на документите или от отстраняването на установени нередности кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за регистрация и удостоверение по чл. 128, ал. 4 от Закона за туризма. Заповедта се вписва в Националния туристически регистър. За регистрацията и вписването на промени се събират такси съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

Община Варна обръща специално внимание, че след приключване на регистрационната процедура и вписване в Националния туристически регистър, както и издаване на удостоверение за регистрация и регистрационен номер, за обекта следва да се направи активен профил в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), съгласно изискванията на Закона за туризма. Едва след това може законно да се извършва туристическа дейност.

Община Варна напомня още, че лицата, които предоставят туристически услуги без необходимата регистрация, подлежат на административнонаказателна отговорност.

Собствениците и ползвателите на такива обекти имат и следните задължения:

-да подават информация в ЕСТИ;

-да начисляват и декларират туристически данък;

-да водят регистър на настанените туристи;

-да спазват всички нормативни изисквания, свързани с туристическата дейност.

