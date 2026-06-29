Община Варна: Минералната вода от чешмата до плувен комплекс "Приморски" не е годна за пиене

Булфото

Минералната вода от обществената чешма пред плувен комплекс „Приморски“ във Варна е с отклонения в качеството и представлява риск за здравето на потребителите. За това информират от Община Варна.

На 19 юни, в рамките на държавния здравен контрол по плана на Регионалната здравна инспекция – Варна, е взета проба за анализ на минералната вода от обществената чешма.

Резултатите показват, че изследваната проба е с нестандартни микробиологични показатели и не е безопасна за консумация, пише "Морето".

На място е поставена предупредителна табела с надпис: „Водата е негодна за пиене“

Редактор "Екип на Петел",

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