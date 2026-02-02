Община Варна: Обстановката в града е спокойна

Булфото

Пътната обстановка на територията на община Варна е спокойна. Основните пътни артерии са обработени и въпреки снежната покривка са проходими при зимни условия. Това съобщи заместник-кметът по инфраструктура Димитър Кирчев.

По думите му обработката на улиците е започнала още снощи след 20:00 ч., като приоритетно са третирани улиците, по които преминават маршрутите на градския транспорт. Дейностите са продължили и тази сутрин. След 4:00 ч. служители на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ са извършили обход на основните булеварди, при който е установено, че те са обработени.

Всички сигнали, подадени към дежурния служител на община Варна, са проверени. По подадени сигнали е извършена допълнителна обработка на две кръстовища в града. От общинската фирма „Градски транспорт“ няма постъпили сигнали за заледени пътни участъци.

За 02.02.2026 г. Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код – за ниски температури между минус 14 и минус 9 градуса, както и за снеговалежи и образуване на снежна покривка до 10 см. Предупреждението важи за 24 области в страната, включително Варна.

От общината призовават водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание, съобразена скорост и подготвени за зимни условия автомобили.

