Община Варна: Пътната обстановка в града е спокойна

Пътната обстановка във Варна остава спокойна. Няма сериозни сигнали за заледяване на пътната мрежа, автобусите на „Градски транспорт“ се движат нормално. По искане на кметовете на кметства, допълнително ще бъдат обработени в рамките на деня настилките на пътя за с. Тополи и за с. Казашко. Това съобщи заместник-кметът по инфраструктура Димитър Кирчев.

И през изминалата нощ са извършени обходи на служители от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна. При необходимост улиците се обработват с луга, а Аспаруховият мост – с антилед. Сигнали могат да се подават до дежурния служител в Община Варна на телефон 052/820 112. Призовават се водачите да шофират внимателно и съобразно зимните условия.

Междувременно Националният институт по метеорология и хидрология – филиал Варна, обяви жълт код за ниски температури и силен северозападен вятър за днес, понеделник – 12 януари. Очаква се предимно слънчево време, но с умерен до силен вятър от северозапад. Температурите ще останат отрицателни, почти без дневен ход – от минимални минус 3° до максимални около 0°.

