Община Варна: Почистени са основните пътни артерии в града

снимки: Община Варна

Основните пътни артерии във Варна са обработени срещу заледяване през нощта между 3 и 6 часа при започване на снeговалежа. Това съобщи заместник-кметът по инфраструктурата Димитър Кирчев.

На терен са работили над 10 машини, като приоритетно внимание е обърнато на критичните участъци в районите „Владислав Варненчик“ и пътя за “Виница” и Аладжа манастир. По думите на Кирчев до дежурния в Община Варна не са постъпвали сигнали за заледени пътни отсечки, а автобусите от градския транспорт се движат по разписание.

Служители на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ са извършили обход на пътната мрежа. Заради силния вятър е реагирано и на два сигнала за паднали дървета – единият по пътя за Аладжа манастир, а другият на ул. „Любен Попов“.

И днес прогнозата е за студено време с температури под нулата. От общината призовават шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост спрямо зимните условия.

По данни на НИМХ за 11 януари 2026 г. за област Варна е издадено предупреждение от първа степен – жълт код, за силен северозападен вятър, снеговалеж и условия за виелици и навявания.

