Община Варна: Предприети са всички законови действия по 4 сигнала за незаконно строителство

Снимка: Петел.бг

Община Варна е предприела последователни действия по постъпили сигнали за незаконно строителство, като по част от случаите вече са в ход административни производства за премахване на незаконни строежи, а по други се извършват проверки и събиране на необходимите доказателства. Това става ясно от доклад до кмета Благомир Коцев от отдел „Строителен контрол“ към Община Варна.

По случая с имот в Морската градина, в района до Делфинариума (ПИ с идентификатор 10135.536.1026), служители на отдел „Строителен контрол“ са извършили няколко последователни проверки. При първоначалните проверки е било установено, че изпълнените ремонтни дейности съответстват на представената техническа експертиза, според която няма данни за увеличаване на размерите на сградите след извършените ремонти. След постъпила нова информация за евентуално незаконно строителство е извършена повторна проверка на място, при която е установено, че една от сградите в имота (под идентификатор 10135.536.1026.2), отразена в кадастралната карта като едноетажна, е надстроена и към момента е двуетажна. След извършена документална проверка е констатирано, че за извършеното надстрояване липсва издадено разрешение за строеж. Поради това през юни 2026 г. е съставен констативен акт, с който е започната процедура по чл. 225а ал.1, във връзка с чл.225, ал. 2 от Закона за устройство на територията за премахване на незаконната надстройка. В момента се извършва процедура по уведомяване на собствениците съгласно законовите изисквания, след което административното производство ще продължи по предвидения в закона ред.

По отношение на имотите в местност „Прибой" (ПИ с идентификатори 10135.5549.1816 и 10135.5549.2305) е извършена проверка на място от служители на отдел „Строителен контрол“. Установено е, че достъпът до тях е възпрепятстван заради високи метални огради с размер 2,5 м. и 3,50 м. Район „Аспарухово" е започнал процедура по чл. 194 от ЗУТ за осигуряване на достъп до имотите, в следствие на което на 06.07.2026 г. е извършен оглед на обекта. Очаква се районната администрация да предостави информация относно броя, вида и параметрите на строежите в имота.

По сигнала за строителство в местност „Св. Никола“ проверката на отдел „Строителен контрол“ е започнала след постъпила жалба в Община Варна. При извършените действия е установено, че по същия случай две седмици по-рано е била подадена идентична жалба и в район „Приморски“, където вече е била образувана преписка. Работата по случая е поета от служителите на отдел „Строителен контрол“ към Община Варна, които са изискали необходимата документация. В хода на проверката е установено, че за имота е издадено удостоверение за търпимост №230/05.12.2025 г. за строеж: „жилищна сграда с РЗП 279 кв. м“ издадено от Главния архитект на Община Варна. След направената проверка е издаден констативен акт за спиране и забрана за достъп до строежа. След изтичане на законовите срокове и при липса на постъпили възражения, е издадена заповед за спиране на строителството с предварително изпълнение. След окончателното преустановяване на строително-монтажните работи ще бъде открито производство по чл. 225а от Закона за устройство на територията за премахване на незаконния строеж. Община Варна е уведомила Службата по геодезия, картография и кадастър за предприетите действия.

По преписката, свързана с двуетажна сграда в местност „Старите лозя" (ресторант „Немо"), е извършена съвместна проверка със служители на Регионалната дирекция за национален строителен контрол. Случаят е изпратен на Районна прокуратура – Варна, като общината е предоставила цялата налична документация и ще продължи работа по преписката съобразно указанията на прокуратурата. Паралелно с това са влезли в сила три заповеди за премахване на незаконно поставени преместваеми обекти в същия имот. След отправени покани за доброволното им премахване преписките вече са насочени към принудително изпълнение от фирма, с която Община Варна има сключен договор.

Паралелно с това продължава и работата по издаването на заповедите за премахване на незаконните постройки в местността „Баба Алино“. Всяка преписка се разглежда индивидуално и се извършват всички необходими проверки и административни действия. Изготвянето на заповедите изисква време, тъй като те трябва да бъдат юридически прецизни, да отговарят на всички законови изисквания и да бъдат устойчиви при евентуално съдебно обжалване.

Редактор "Екип на Петел",

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