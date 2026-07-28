Община Варна: Процедурите за текущ ремонт на уличната мрежа са проведени по правилата на Закона за обществените поръчки

Снимка: Petel.bg

Община Варна излезе с позиция във връзка с процедурите за текущ ремонт на уличната мрежа.

Публикуваме пълния текст без редакторска намеса:

Във връзка с публично разпространени твърдения относно обществените поръчки за текущ ремонт на уличната мрежа, пътните съоръжения, парковете и елементите на техническата инфраструктура Община Варна представя фактите за начина, по който са подготвени и проведени процедурите.

Обществените поръчки за петте района на града са публикувани през март 2026 г. като открити процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители за извършване на текущи ремонти през следващите 18 месеца. Цялата документация, решенията на възложителя, протоколите на оценителните комисии и всички последващи действия са публично достъпни в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Пазарните консултации са публични и достъпни за всички заинтересовани лица. Подготовката на процедурите започна с публично обявени пазарни консултации, публикувани на 22 октомври 2025 г. и проведени съгласно Закона за обществените поръчки.

Община Варна не отправя индивидуални покани до конкретни фирми, които да определят цените. Пазарните консултации се публикуват публично в ЦАИС ЕОП и всяко заинтересовано лице има право да участва, като представи своето ценово предложение. Именно затова внушенията, че Общината е избрала ограничен кръг фирми, не отговарят на истината, както и противоречи на начина, по който законът урежда този процес.

В рамките на консултациите са постъпили седем ценови предложения, които са използвани като един от инструментите при определяне на прогнозните единични цени.

Разпространяваните сравнения на отделни единични цени със справочници за строителството не отчитат реалните условия, при които се извършват дейностите, предмет на тези обществени поръчки.

Текущите ремонти в градска среда се изпълняват при специфични условия: на малки и разпокъсани участъци; при непрекъснато движение на автомобили и пешеходци; на места, без да се затварят улиците за движение; при необходимост от поетапно изпълнение на строително-монтажните работи; при ограничена възможност за използване на тежка механизация; с висок дял на ръчния труд.

Именно тези особености водят до различна себестойност на дейностите в сравнение с мащабни инфраструктурни обекти или ново строителство и не позволяват механично сравнение на отделни позиции със средни справочни стойности.

Обществените поръчки са проведени при реална конкуренция. След публикуването им в ЦАИС ЕОП участие заявиха голям брой строителни компании, като след проверката за съответствие с предварително обявените условия до финансова оценка са допуснати участници, както следва:

район „Младост“ – кандидатствали 13 фирми, до финансова оценка са допуснати 6 фирми;

район „Одесос“ – кандидатствали 13 фирми, до финансова оценка са допуснати 5 фирми;

район „Приморски“ – кандидатствали 13 фирми, до финансова оценка са допуснати 4 фирми;

район „Владислав Варненчик“ – кандидатствали 13 фирми, до финансова оценка са допуснати 4 фирми;

район „Аспарухово“ – кандидатствали 14 фирми, до финансова оценка са допуснати 5 фирми.

След приключване на оценяването са определени изпълнители за всеки един от районите. Фактът, че за различните райони са определени различни изпълнители, сам по себе си опровергава внушенията за предварително определен победител или за насочване на процедурите към конкретна фирма.

Всички процедури са проведени при предварително обявени правила, еднакви за всички участници. Критерият за възлагане е „най-ниска цена“, като именно този показател определя крайния резултат съгласно предварително публикуваната формула за оценяване.

Това е един от най-прозрачните и обективни способи за възлагане на обществени поръчки, тъй като не включва субективни показатели, които да дават възможност за различно тълкуване или оценяване. Всички участници са оценени по еднакви математически правила.

Работата на оценителните комисии е подробно отразена в протоколи, които са публични и достъпни в ЦАИС ЕОП.

Община Варна уважава правото на всяка политическа сила да упражнява обществен контрол и да поставя въпроси относно работата на администрацията. Считаме обаче, че подобни теми следва да се обсъждат въз основа на официалните документи, публичната информация и действащото законодателство, а не чрез политически внушения и откровени манипулации.

Община Варна ще продължи да работи прозрачно и отговорно, като всички обществени поръчки остават под контрола на компетентните институции, на участниците в процедурите и на обществото чрез публичността, гарантирана от Закона за обществените поръчки.

Редактор "Екип на Петел",

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