Община Варна: Ситуацията след проливния дъжд вчера е нормална, десетки са обработените сигнали

снимка: Община Варна

Ситуацията след проливния дъжд във Варна вчера е нормална. Четири екипа дават 24-часови дежурства. За целия град.

Те остават на разположение днес и утре, съобщиха на брифинг от Община Варна.

Десетки са обработените сигнали. 4-5 са били критичните ситуации.

Три хиляди са почистените шахти през последната седмица.

Забавило се единствено отводняването на подлеза до Икономическия университет. Там дежурният екип е успял да го отводни в 4 часа тази сутрин.

Службите работят в пълен синхрон. Координацията между Община Варна, Областна администрация и Пожарна безопасност и защита на населението е перфектна, увериха от общината, предаде Радио Варна.

Активизирани са и доброволци, ако се наложи да се включат в ситуация.

Следобед предстои среща с районните кметове.

