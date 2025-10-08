Община Варна: Ситуацията след проливния дъжд вчера е нормална, десетки са обработените сигнали
снимка: Община Варна
Ситуацията след проливния дъжд във Варна вчера е нормална. Четири екипа дават 24-часови дежурства. За целия град.
Те остават на разположение днес и утре, съобщиха на брифинг от Община Варна.
Десетки са обработените сигнали. 4-5 са били критичните ситуации.
Три хиляди са почистените шахти през последната седмица.
Забавило се единствено отводняването на подлеза до Икономическия университет. Там дежурният екип е успял да го отводни в 4 часа тази сутрин.
Службите работят в пълен синхрон. Координацията между Община Варна, Областна администрация и Пожарна безопасност и защита на населението е перфектна, увериха от общината, предаде Радио Варна.
Активизирани са и доброволци, ако се наложи да се включат в ситуация.
Следобед предстои среща с районните кметове.
