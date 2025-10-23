Община Варна: Време е "зелената зона" да заработи във всички подзони, безотговорно е да продължаваме да отлагаме

Булфото

Техническата готовност за въвеждането на "зелена зона" във Варна е налице. Това подчерта пред Радио Варна временно изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов. С общинска заповед от 20 октомври 2025 г. ръководството на Община Варна въведе режим за кратковременно платено паркиране "Зелена зона" във всички седем подзони, включително и подзона 7 - кв. "Чайка". Предварителното изпълнение на заповедта може да се обжалва в 3-дневен срок, а заповедта - в 14-дневен. От Инициативния комитет, който организира протести срещу въвеждането на зелената зона, съобщиха за Радио Варна, че са обжалвали заповедта, подписана на 20 октомври. Припомняме, че живеещите във варненския квартал подчертаха по време на протестите, че планираните 2800 места са недостатъчни.

"Волята на общинското ръководство, което в момента е колективно, е да стартираме зелената зона, за да прекратим тази серийна безотговорност", заяви още Павел Попов. "Няма друг вариант, освен да започнем всички подзони, паркирането в града има нужда от ред", допълни той.

По отношение на паркирането в кв. "Чайка" Попов подчерта: "Смятам, че след въвеждане на "зелената зона" там ще се получи едно урегулиране и постепенно свикване с услугата така, както се случи със "синята зона". Около 4500 са домакинствата в кв. "Чайка", броят наистина надхвърля местата за паркиране, но това не е толкова драстично".

По думите на Павел Попов, всяка от подзоните в обхвата на "зелената зона" във Варна има своята специфика. "Чайка" е изключително предпочитана през лятото, а това, което се прави, е в интерес на живущите там... Ние имаме обратна връзка - някои от жителите на "Чайка" казват, че с нетърпение очакват "зелената зона".

