Община Варна е домакин на национална конференция за промяна на обучението в предучилищна възраст

Снимка Община Варна

На 14 и 15 май Варна е домакин на националната конференция „Заедно в началото: иновации и цялостен подход в ранното образование”. Форумът се организира за четвърта година от Център за творческо обучение – организация, която работи за въвеждане на иновации в образованието чрез провеждане на обучения, внедряване на технологии и развитие на международни партньорства. В партньорство с Община Варна конференцията събра над 350 педагози и директори на детски градини от цялата страна, български и международни експерти, представители на образователни институции, неправителствени организации и бизнеса, които да споделят визиите си за качествена трансформация в образованието в считания за най-важен период от човешкото развитие – ранното детство.

Заместник-кметът с ресор образование София Колева участва в откриването на конференцията. Вярвам, че именно първите години от живота и обучението на детето са основата, върху която се изграждат увереност, любопитство, умения за общуване и желание за учене през целия живот. Днешното събитие събира на едно място хора, които не просто работят в сферата на образованието, а ежедневно градят бъдещето на нашите деца. Тази конференция поставя акцент и върху технологиите, но не сами по себе си. В центъра е детето и неговото развитие, емоции, способности и най-вече бъдеще. Истинските иновации в образованието винаги започват с разбирането, че всяко дете има потенциал, който трябва да бъде подкрепен с внимание и то да бъде поставено в центъра на всяко усилие за промяна, подчерта Колева.

През последните години Община Варна развива активни политика за модернизиране на учебната среда, подкрепа за иновативни образователни практики и сътрудничество както с учителите и директорите, така и с неправителствени организации, бе отчетено по време на конференцията. Поздравявам Община Варна за търсенията на нови подходи и смелостта да ги прилага, така че образователните институции в нашата община да бъдат пример на национално ниво. Те са място, където може да се черпи опит в национален мащаб, отбеляза по време на откриването началникът на Регионално управление на образованието Ирена Радева.

Програмата на конференцията започна с вълнуващ спектакъл на децата от ДГ №38 „Маргаритка“ с директор Параскева Люцканова. Детската градина е сред първите пет в града, които внедряват иновативна програма за когнитивно развитие в предучилищна възраст, заедно с ДГ №45 „Морски свят“, ДГ №23 „Иглика“, ДГ №35 „Детска радост“ и ДГ №8 „Христо Ботев“. От началото на месец април те работят по пилотен проект за трениране на „суперсилите“ на детския мозък, който обхваща над 300 деца от 10 групи (първа и втора възрастова група). Община Варна е първата в страната, в която се прилага иновативната международна програма Neuromindset за развитие на вниманието и саморегулацията още в ранното детство.

Директорът на дирекция „Образование и младежки дейности“ Антоанета Хинева се включи в пленарните сесии на конференцията по темата „Невронауката за образованието: Как да изградим когнитивната инфраструктура за учене и благополучие на децата в предучилищен и училищен етап.“ Тя сподели впечатления от гостуването си в Университета в Гранада, Испания, в чиято Лабораторията по когнитивна невронаука на развитието се ражда проектът Neuromindset. Това е място, където педагогическият опит среща най-съвременните изследвания за детския мозък. Бях дълбоко впечатлена от начина, по който екипът на Neuromindset успява да „преведе“ сложните открития на невронауката на езика на педагогиката. Видях как научните изследвания излизат от лабораториите и влизат в класната стая под формата на игра, на внимание и на грижа за емоционалния свят на детето. Върнах се в България с убеждението, че Варна трябва да бъде част от тази промяна. Щастлива съм да споделя, че Община Варна отново застава зад иновациите, които имат реален отпечатък върху качеството на образованието ни, подчерта Хинева.

Темата за изпълнителните функции и когнитивното развитие е критично важна днес. В свят, изпълнен с „шум“ и постоянно разсейване, умението на детето да се концентрира, да контролира импулсите си и да мисли гъвкаво е ключът към неговия успех – не само в училище, но и в живота. Вярвам, че инвестицията в ранното развитие на ума е най-смислената инвестиция, която Община Варна може да направи за своите малки граждани, каза още директорът на дирекция ОМД.

В конференцията се включи и съоснователят на Neuromindset - д-р Джоан Пол Позуелос, психолог и невроучен. По-рано тази седмица той участва в открита практика по проекта в ДГ №38 „Маргаритка“, както и в специализирано обучение с представители на 10 варненски детски градини, фокусирано върху практическите методи за трениране на вниманието в предучилищна възраст. За учителите във Варна това беше възможност да черпят опит директно от изследователя, превърнал 20 години научна работа в работещ инструмент за класната стая.

Националната конференция продължава и утре – 15 май, с лекции и работилници. Фокусът и тази година е върху цялостния подход - как невронауката и познанията ни за детския мозък помагат на педагозите да развиват самоконтрола на децата по естествен, но структуриран начин, подчерта управителят на Център за творческо обучение д-р Александър Ангелов.

Основните акценти в работата на участниците са развитието на изпълнителските функции или как знанията за детския мозък се превръщат в работещите стратегии за подкрепа на ранното детско развитие; как дигиталните технологии могат да бъдат инструмент за вдъхновение, а не заместител на играта; проектно базирано обучение и забавна наука в ранна възраст като двигател на детското любопитство; метакогнитивното развитие, изкуствен интелект, дигитална грамотност и безопасен интернет, пише Пресцентър на Община Варна.

