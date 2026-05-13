Община Варна е първата в страната, внедрила иновативна програма за когнитивно развитие в предучилищна възраст

Снимка Община Варна

Община Варна е първата в страната, в която внедрява иновативната международна програма Neuromindset за развитие на вниманието и саморегулацията още в ранното детство. Пет детски градини в града – ДГ №38 „Маргаритка“, ДГ №45 „Морски свят“, ДГ №23 „Иглика“, ДГ №35 „Детска радост“ и ДГ №8 „Христо Ботев“, започнаха работа по пилотния проект за трениране на „суперсилите“ на детския мозък от началото на месец април. Той обхваща над 300 деца от 10 групи (първа и втора възрастова група), които ще продължат своето развитие по методологията и през следващата учебна година.

Инициативата се осъществява с подкрепата на Община Варна в партньорство с Център за творческо обучение – официален представител на програмата за България. До момента са проведени няколко самостоятелни практични сесии в учебните заведения, като днес бе проведена първата практична сесия в ДГ №38 „Маргаритка“. В събитието участва психологът и невроучен, съосновател на Neuromindset д-р Джоан Пол Позуелос от университета в Гранада, Испания, който демонстрира конкретни методи за развитие на вниманието, паметта и саморегулацията. Гост на откритата сесия беше и директорът на дирекция „Образование и младежки дейности“ Антоанета Хинева.

Всяка сесия е изградена около три ключови стълба:

- Осъзнато внимание, което включва кратки упражнения за успокояване и „настройване“ на мозъка за учене;

- Когнитивна тренировка - интерактивни игри, които стимулират мозъчните процеси по забавен и ангажиращ начин;

- Метакогнитивна рефлексия - разговор и осмисляне на процеса. Децата се учат да разбират как мислят и защо вземат определени решения.

Чрез игри и специални герои децата развиват своите изпълнителни функции – концентрация и запазване на фокуса, въпреки разсейващата среда; работна памет - как да запомнят и използват информация по-ефективно; саморегулация и умение да разпознават и управляват своите емоции и импулси.

Други пет детски градини са проявили интерес да се присъединят към иновативната програма Neuromindset за внедряване на иновации чрез интерактивно преподаване в предучилищна възраст. Представители на всички заинтересовани учебни заведения се включиха в работилницата „Трениране на вниманието и саморегулацията в предучилищна възраст” с д-р Джоан Пол Позуелос, която се проведе в Община Варна в партньорство с Центъра за творческо обучение. Екипите на пилотните градини се запознаха с практическите методи за трениране на вниманието в предучилищна възраст.

Възрастта между 3 и 6 години е периодът, през който мозъкът е най-чувствителен към стимулациите на околната среда, заради което предучилищната възраст е най-важното време за развитие на вниманието и саморегулацията, отбеляза изследователят. Учителите получиха насоки как да разпознават умствената умора и загубата на внимание и как да връщат фокуса на децата по време на занятия.

На 14 и 15 май край Варна ще се проведе и национална конференция „Заедно в началото”, която ще събере над 300 педагози и директори на детски градини от цялата страна, български и международни експерти, представители на образователни институции, неправителствени организации и бизнеса.

Акцент ще бъде поставен върху способността за саморегулация и фокус, която се превръща в едно от най важните умения в свят на информационен „шум“. Ще бъде представена програмата Neuromindset, която създава сигурна среда и грешката не е повод за притеснение, а ценен урок. Целта е да се положат основите на едно по-осъзнато и балансирано бъдеще за децата, като им се дадат инструменти да управляват собствения си мисловен процес още от най-ранна възраст, съобщиха от Пресцентър на Община Варна.

