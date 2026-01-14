Община Варна и ВВМУ с интерес към изоставения тенис комплекс в "Бриз"

Снимка: Дарик

Община Варна и Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ проявяват интерес към изоставения тенис комплекс в "Бриз" – един от най-емблематичните, но занемарени обекти в морската столица.

Имотът е с площ над 10 декара и представлява частна държавна собственост, управлявана от Министерството на отбраната. В терена са разположени четириетажна спортна сграда със застроена площ от 5 795 кв. м и едноетажна сграда за енергопроизводство с площ 74 кв. м, пише Морето.

Още през 2023 г., в отговор на парламентарно питане, Министерството на отбраната заяви, че имотът е с отпаднала необходимост и е дадено съгласие за неговата продажба. Тогава министърът информира и за постъпило мотивирано искане от ВВМУ имотът да бъде предоставен за управление на учебното заведение с цел увеличаване на капацитета за настаняване на студенти.

С решение на Общинския съвет Варна в началото на 2024 г. бе открита процедура за безвъзмездно придобиване на имота, като на кмета бе възложено да проведе необходимите действия по Закона за държавната собственост. През март същата година бе внесено официално искане до Областния управител и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне и внасяне на предложение до Министерския съвет.

От писмо на кмета на Варна до министъра на регионалното развитие и благоустройството стана ясно, че Общината работи по изготвянето на комбинирана Концепция за интегрирани териториални инвестиции. Целта е прилагане на интегриран териториален подход и развитие на партньорство между местната власт и образователни институции чрез реализация на взаимно свързани обществени, образователни и спортни инициативи.

След евентуалното безвъзмездно придобиване на имота от държавата, Община Варна се ангажира да го използва с неикономическа цел и в обществена полза, без да се уточнява под каква форма. В замяна Общината поема ангажимент да осигури подходящ терен за Висшето военноморско училище, върху който да бъдат изградени нови студентски общежития.

В документацията се уточнява, че евентуалното прехвърляне на имота не представлява държавна помощ, тъй като той ще бъде предоставен на Община Варна в качеството ѝ на орган на публичната власт за дейности от местно значение.

Темата ще бъде обсъдена на заседание на комисията „Младежки дейности и спорт“ към Общинския съвет, което е насрочено за петък, 16 януари, от 15 ч.

Незавършеният тенис комплекс е сред най-разпознаваемите изоставени сгради във Варна. Разположен вдясно по пътя за „Златни пясъци“, под „Почивка“, обектът е замислен през 80-те години на миналия век като мащабна тенис зала. Поради липса на финансиране строителството е прекратено, а съоръжението така и не е въведено в експлоатация и никога не е приемало спортни събития.

