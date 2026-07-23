Община Варна налага глоба заради незаконно премахване на орех в кв. „Чайка“

Снимка Община Варна

При извършена днес проверка служители на отдел „Екология и опазване на околната среда“ към Община Варна установиха незаконното премахване на едно дърво от вида орех с диаметър на ствола около 20 см.

Дървото се е намирало в междублоковото пространство между бл. 34 и бл. 36 в кв. „Чайка“. Именно там кметът Благомир Коцев издаде заповед за незабавно спиране на дейностите по премахване на дървета след сигнали и недоволство от страна на живущите в района. Въпреки че част от дърветата вече бяха премахнати, орехът не фигурира сред видовете, за които е издадено разрешение за отсичане.

Поради това премахването му представлява нарушение на разпоредбите на Наредбата за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Варна. За установеното нарушение е съставен констативен протокол, на база на който ще бъде съставен акт за устновяване на административно нарушение. Съгласно Наредбата за изграждане стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Варна за нарушителя е предвидена имуществена санкция в размер от 2556 евро до 5112 евро (5000 до 10 000 лева), съобщи Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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